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Отопление

На оккупированной территории Запорожской области питьевая вода стала поводом для пропаганды — ЦНС

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Оккупационные власти не ремонтируют водопроводы, а поручают волонтёрам развозить воду отдельным жителям. Доставки сопровождают пропагандистскими фотографиями.

На оккупированной территории Запорожской области питьевая вода стала поводом для пропаганды — ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области доступ к питьевой воде всё больше превращается в привилегию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационная администрация не способна нормально обеспечить население водой и не справляется с ремонтом систем водоснабжения, из-за чего жители целых населённых пунктов вынуждены ждать подвоза.

Вместо того чтобы восстанавливать насосные станции, водопроводы и другую критическую инфраструктуру, гауляйтер Балицкий поручает решать проблему подконтрольным волонтёрским организациям. Они развозят воду отдельным категориям населения, фактически выполняя работу, которую должна была бы обеспечивать оккупационная власть

- говорится в сообщении.

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Указывается, что людям приходится получать по несколько пятилитровых бутылок воды и ждать следующей доставки. При этом каждый такой выезд активно превращают в пропагандистскую акцию: чиновники и волонтёры фотографируются с жителями, создавая картинку "заботы" и благополучия.

Но несколько бутылок воды, привезённых на камеру, не могут заменить нормальное водоснабжение

- констатируют в ЦНС.

Там добавляют, что пока оккупационная администрация отчитывается о "помощи населению", жители ВОТ Запорожской области вынуждены буквально выживать без доступа к базовым коммунальным услугам. В то же время вода, которая должна была бы быть доступной из крана, становится поводом для очередного пропагандистского отчёта.

Напомним

Из-за перебоев с электроэнергией десятки населённых пунктов Херсонской области остаются без воды. Оккупационные власти предлагают подвозить воду цистернами, а не ремонтировать сети.

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Вадим Хлюдзинский

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