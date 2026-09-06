На ТОТ Запорізької області питна вода стала приводом для пропаганди - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада не ремонтує водопроводи, а доручає волонтерам розвозити воду окремим мешканцям. Доставки супроводжують пропагандистськими фото.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою та не справляється з ремонтом систем водопостачання, через що мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз.
Замість того щоб відновлювати насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, гауляйтер Балицький доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям. Вони розвозять воду окремим категоріям населення, фактично виконуючи роботу, яку мала б забезпечувати окупаційна влада
В окупованому Криму поглиблюється криза через проблеми зі світлом, водою та пальним - у ГУР розповіли про ситуацію на півострові03.08.26, 17:55 • 45216 переглядiв
Вказується, що людям доводиться отримувати по кілька п’ятилітрових пляшок води та чекати наступної доставки. При цьому кожен такий виїзд активно перетворюють на пропагандистську акцію: чиновники та волонтери фотографуються з мешканцями, створюючи картинку "турботи" та благополуччя.
Але кілька пляшок води, привезених на камеру, не можуть замінити нормальне водопостачання
Там додають, що поки окупаційна адміністрація звітує про "допомогу населенню", жителі ТОТ Запорізької області змушені буквально виживати без доступу до базових комунальних послуг. Водночас вода, яка мала б бути доступною з крана, стає приводом для чергового пропагандистського звіту.
Нагадаємо
Через перебої з електроенергією десятки населених пунктів Херсонщини залишаються без води. Окупаційна влада пропонує підвозити воду цистернами, а не ремонтувати мережі.
Жителі ТОТ у Запорізькій області через скарги на відсутність світла й води отримали адмінпротоколи - ЦПД 08.08.26, 22:23 • 9354 перегляди