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россияне стянули под москву три кольца ПВО - Зеленский

Киев • УНН

 • 10644 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия стянула под москву системы ПВО из разных частей страны, создав три кольца защиты. Он также сообщил об украинской операции, которая нанесла рф ущерб в триллион рублей.

россияне стянули под москву три кольца ПВО - Зеленский

Россияне стянули под Москву системы ПВО из разных частей страны. Вокруг столицы РФ создали три круга защиты. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону "Единые новости", пишет УНН.

Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и всё равно мы будем находить технологии, чтобы им отвечать, чтобы они это чувствовали

- сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал об украинской операции в ответ на российские удары по украинской логистике. Потери России в результате этой операции составили около триллиона рублей.

Сегодня мы действуем объединённо, когда выполняем соответствующие дипстрайки и мидлстрайки

- объяснил Зеленский.

В операции участвовали Вооружённые Силы Украины, Силы специальных операций, ГУР, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видео08.08.26, 20:35 • 42779 просмотров

Ольга Розгон

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