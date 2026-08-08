россияне стянули под москву три кольца ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия стянула под москву системы ПВО из разных частей страны, создав три кольца защиты. Он также сообщил об украинской операции, которая нанесла рф ущерб в триллион рублей.
Россияне стянули под Москву системы ПВО из разных частей страны. Вокруг столицы РФ создали три круга защиты. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону "Единые новости", пишет УНН.
Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается, и всё равно мы будем находить технологии, чтобы им отвечать, чтобы они это чувствовали
Зеленский также рассказал об украинской операции в ответ на российские удары по украинской логистике. Потери России в результате этой операции составили около триллиона рублей.
Сегодня мы действуем объединённо, когда выполняем соответствующие дипстрайки и мидлстрайки
В операции участвовали Вооружённые Силы Украины, Силы специальных операций, ГУР, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видео08.08.26, 20:35 • 42779 просмотров