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Украинский сумоист Данило Явгусишин, выступающий под именем Аонисики Арата, в третий раз выиграл Кубок императора в Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

22-летний украинский спортсмен завоевал чемпионский титул во время турнира Nagoya Basho - 12 побед и 3 поражения.

Командование Сил специальных операций ВСУ поздравило спортсмена.

Силы специальных операций Украины и канал Kachi Koshi поздравляют Данила с большой победой. Ты боролся как воин — и победил как воин - говорится в сообщении.

Напомним

17-летняя украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золото на чемпионате Европы U18 в Италии, установив личный рекорд.