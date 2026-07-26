Украинский сумоист Явгусишин в третий раз выиграл Кубок императора в Японии
Киев • УНН
22-летний украинский сумоист Данило Явгусишин (Аонисики Арата) одержал третью победу в Кубке императора на турнире Nagoya Basho. Спортсмен достиг результата 12 побед и 3 поражения.
Украинский сумоист Данило Явгусишин, выступающий под именем Аонисики Арата, в третий раз выиграл Кубок императора в Японии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.
Детали
22-летний украинский спортсмен завоевал чемпионский титул во время турнира Nagoya Basho - 12 побед и 3 поражения.
Командование Сил специальных операций ВСУ поздравило спортсмена.
Силы специальных операций Украины и канал Kachi Koshi поздравляют Данила с большой победой. Ты боролся как воин — и победил как воин
Напомним
17-летняя украинская легкоатлетка Милания Кохан завоевала золото на чемпионате Европы U18 в Италии, установив личный рекорд.