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Нефтяные объекты и не только - Зеленский подтвердил поражение объектов в Чёрном море и пяти регионах рф

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

Зеленский заявил о поражении нефтяных объектов в Самарском и Волгоградском регионах рф. Также сообщается об ударах по целям в Чёрном море и 5 регионах.

Нефтяные объекты и не только - Зеленский подтвердил поражение объектов в Чёрном море и пяти регионах рф
фото иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подтвердил поражение нефтяных объектов в Самарском и Волгоградском регионах, а также "результативную работу" в Черном море и в 5 российских регионах — по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов, пишет УНН.

Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными санкциями. Фактически каждый день есть важные результаты. За эти сутки поражены нефтяные объекты в Самарском и Волгоградском регионах. Была результативная работа в Черном море, в Воронежском, Нижегородском, Волгоградском, Самарском и Краснодарском регионах — по аэродромам, предприятиям, НПЗ, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов оккупантов

— сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент поблагодарил воинов СБУ, ГУР, СБС, ССО и СВР "за точность и профессионализм".

Зеленский подтвердил поражение целей в Чёрном море и трёх регионах рф01.10.26, 12:00 • 3572 просмотра

В Генштабе ВСУ уточнили, что поражены Волгоградский НПЗ и ЛПДС "Самара".

"В ночь на 2 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде Волгоградской области рф. Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта", — указали в Генштабе.

По данным СБУ, спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал очаги пожара в районе установки замедленного коксования и установок ЭЛОУ-АВТ-1 и ЭЛОУ-АВТ-5, которые являются ключевыми мощностями НПЗ.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов российской федерации. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф.

"Также в районе н.п. Просвет Самарской области рф поражена линейно-производственная диспетчерская станция "Самара". Зафиксирован пожар на территории объекта", — указали в Генштабе.

СБУ добавила, что "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" совместно с СБС, ССО и ГУР поразили линейно-производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара", а также насосные станции "Самара-1" и "Самара-2" в районе населенного пункта Просвет". 

ЛПДС "Самара" — производственная станция, крупный узел приема, хранения и смешивания нефти. На станцию нефть поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов рф. На объекте осуществляется смешивание высоко- и малосернистой нефти с различных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals, на который приходится до 50% общего объема нефтяного экспорта рф. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации", — подчеркнули в Генштабе.

Результаты поражения уточняются.

Юлия Шрамко

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