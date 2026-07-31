Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО

Детонация на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области завершилась. В настоящее время отсутствует связь с 5 военнослужащими, проводятся поисково-осмотровые действия, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.

Сообщаем, что по состоянию на 19:00 детонация боеприпасов завершилась. В результате чрезвычайного происшествия ранения получили 3 военнослужащих ССО, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь - говорится в сообщении.

Кроме того, отсутствует связь с 5 военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. На данный момент проводятся поисково-осмотровые действия на месте.

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Соответствующими правоохранительными органами начато уголовное производство. Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

В Силах специальных операций отметили, что предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причины происшествия.

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