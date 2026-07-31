Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО
Киев • УНН
Детонация боеприпасов на полигоне воинской части в Хмельницкой области завершилась. Ранены 3 военнослужащих ССО, ещё 5 пропали без вести, продолжаются поиски.
Детонация на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области завершилась. В настоящее время отсутствует связь с 5 военнослужащими, проводятся поисково-осмотровые действия, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.
Сообщаем, что по состоянию на 19:00 детонация боеприпасов завершилась. В результате чрезвычайного происшествия ранения получили 3 военнослужащих ССО, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь
Кроме того, отсутствует связь с 5 военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. На данный момент проводятся поисково-осмотровые действия на месте.
Добавим
Соответствующими правоохранительными органами начато уголовное производство. Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).
В Силах специальных операций отметили, что предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причины происшествия.
НП с детонацией на полигоне: ССО сделали заявление после взрывов в Хмельницком, жителей предупредили быть в укрытиях, есть повреждения31.07.26, 15:12 • 38418 просмотров