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The Economist

Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО

Киев • УНН

 • 4408 просмотра

Детонация боеприпасов на полигоне воинской части в Хмельницкой области завершилась. Ранены 3 военнослужащих ССО, ещё 5 пропали без вести, продолжаются поиски.

Детонация на полигоне в Хмельницком завершилась, отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО

Детонация на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области завершилась. В настоящее время отсутствует связь с 5 военнослужащими, проводятся поисково-осмотровые действия, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.

Сообщаем, что по состоянию на 19:00 детонация боеприпасов завершилась. В результате чрезвычайного происшествия ранения получили 3 военнослужащих ССО, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь 

- говорится в сообщении.

Кроме того, отсутствует связь с 5 военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. На данный момент проводятся поисково-осмотровые действия на месте.

Добавим

Соответствующими правоохранительными органами начато уголовное производство. Предварительная квалификация — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). 

В Силах специальных операций отметили, что предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причины происшествия.

НП с детонацией на полигоне: ССО сделали заявление после взрывов в Хмельницком, жителей предупредили быть в укрытиях, есть повреждения31.07.26, 15:12 • 38418 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Хмельницкая область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины