россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

Российские захватчики продолжают наращивать усилия на Покровском направлении. Здесь количество боевых столкновений возросло до 30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:30 16 мая.

Детали

Сообщается, что враг продолжает наступательные действия. Сейчас, как указано, наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Украинские воины держат линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков.

Оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении. Здесь количество боевых столкновений возросло до 30. В районе населенного пункта Уманское работала вражеская авиация - информирует Генштаб.

Сообщается, что на Краматорском направлении враг 13 раз пытался прорвать украинскую оборону, в районе Часового Яра нанес авиационный удар.

На Кураховском направлении российские войска восемь раз пытались проводить штурмовые действия. Силы обороны успешно отбили все атаки неподалеку Константиновки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времовском направлении враг восемь раз осуществлял попытки потеснить наши подразделения с занимаемых позиций у Старомайорского, Никольского и Урожайного. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

Также сообщается, что на Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить украинских защитников из Крынок. С начала суток российские оккупанты шесть раз атаковали украинские позиции, понесли потери и отошли. Данные уточняются.

"На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши воины продолжают сдерживать врага по всей линии фронта и наносить ему максимальные потери", - информирует Генштаб.

Дополнение

Генштаб сообщал, что российские оккупанты пытаются штурмовать украинские войска в районе Волчанска. При поддержке авиации атакуют в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области.