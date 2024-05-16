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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб
Российские оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении, количество боевых столкновений там возросло до 30, в то время как украинские воины держат линию обороны и дают жесткий ответ на действия захватчиков.
Оккупанты накрыли огнем Херсон, пострадала 54-летняя женщина
В результате российского обстрела в Корабельном районе Херсона пострадала 54-летняя женщина, которая получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.
Оккупанты пытаются штурмовать Силы обороны в районе Волчанска - Генштаб
Российские оккупанты при поддержке авиации пытаются штурмовать позиции украинских войск в районе Волчанска, атакуют в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине. Украинские войска продолжают сопротивляться вражескому нашествию, уничтожив на Харьковском направлении 14 единиц вражеской техники и нанеся потери оккупантам.
Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине
Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования в отношении сотен своих граждан, которых завербовали в армию рф для участия в войне против Украины.
Харьковщина: увеличилось количество пострадавших из-за вражеского обстрела кассетными боеприпасами
Шесть человек, включая главу Волчанской городской военной администрации, были ранены в результате российского кассетного обстрела села в Харьковской области.
Одесская область получила новые "скорые"
Одесская областная государственная администрация получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи, чтобы облегчить выезды врачей к пациентам в отдаленных районах области.
Дания объявила о пакете помощи Украине, половина из которого - на ПВО
Дания объявила о предоставлении Украине пакета помощи в размере 5,6 млрд датских крон (750 млн евро), половина из которых предназначена для противовоздушной обороны, включая будущие истребители F-16 и поддержку украинской оборонной промышленности.
Наводила российские ракеты на Житомирщину: задержана агентка рф
Служба безопасности Украины задержала агентку разведки рф, которая корректировала ракетно-дроновые удары по украинским воинским частям и складам материально-технического обеспечения в Житомирской области.
Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП в маршрутке в Одессе: в ТЦК отреагировали
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП произошел в автобусе в Одессе. Начата служебная проверка для выяснения обстоятельств и участников конфликта.