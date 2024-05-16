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росіяни продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку - Генштаб

росіяни продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 38704 перегляди

Російські окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку, кількість бойових зіткнень там зросла до 30, в той час як українські воїни тримають лінію оборони та дають жорстку відповідь на дії загарбників.

Російські загарбники продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16:30 16 травня.

Деталі

Повідомляється, що ворог продовжує наступальні дії. Наразі, як вказано, найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників.

Окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30. В районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація

- інформує Генштаб.

Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати українську оборону, в районі Часового Яру завдав авіаційного удару.

На Курахівському напрямку російські війська вісім разів намагалися проводити штурмові дії. Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку ворог вісім разів здійснював спроби потіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Старомайорського, Микільського та Урожайного. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

Також повідомляється, що на Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити українських захисників з Кринок. З початку доби російські окупанти шість разів атакували українські позиції, зазнали втрат та відійшли. Дані уточнюються.

"На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та завдавати йому максимальних втрат", - інформує Генштаб.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що російські окупанти намагаються штурмувати українські війська в районі Вовчанська. За підтримки авіації атакують в районі населеного пункту Липці на Харківщині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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