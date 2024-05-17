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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 11:26  •  5850 просмотра

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Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.

Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13.30 17 мая, пишет УНН.  

Наиболее активно враг в настоящее время действует на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили

- говорится в сводке Генштаба.

В частности, по данным Генштаба, ситуация сейчас такова:

На Покровском направлении наши воины отбили 14 атак. Горячее всего - возле Новоалександровки.

На Кураховском направлении оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в частности в районах Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. У последнего враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении отражено пять атак оккупантов.

На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Часового Яра.

На Времовском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в районе Старомайорского. Успеха не имел, данные уточняются.

На Приднепровском направлении наши воины отбили пять атак противника неподалеку Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потерь позиций не допущено.

На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб17 мая 2024, 11:18 • 6005 просмотров

«Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держатся врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника», - отметили в Генштабе»

Также отмечается, что враг не прекращает терроризировать гражданское население Черниговщины и Сумщины - в частности, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Угроиды, Мостки, Искрисковщина и Поповка.

Юлия Шрамко

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