Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.
Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13.30 17 мая, пишет УНН.
Наиболее активно враг в настоящее время действует на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили
В частности, по данным Генштаба, ситуация сейчас такова:
На Покровском направлении наши воины отбили 14 атак. Горячее всего - возле Новоалександровки.
На Кураховском направлении оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в частности в районах Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. У последнего враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении отражено пять атак оккупантов.
На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Часового Яра.
На Времовском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в районе Старомайорского. Успеха не имел, данные уточняются.
На Приднепровском направлении наши воины отбили пять атак противника неподалеку Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потерь позиций не допущено.
На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб17 мая 2024, 11:18 • 6005 просмотров
«Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держатся врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника», - отметили в Генштабе»
Также отмечается, что враг не прекращает терроризировать гражданское население Черниговщины и Сумщины - в частности, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Угроиды, Мостки, Искрисковщина и Поповка.
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