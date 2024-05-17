Генштаб: ворог наразі найбільш активний на Покровському та Курахівському напрямках
Київ • УНН
Російські війська наразі найбільш активні на Покровському та Курахівському напрямках, українські сили відбили численні ворожі атаки.
Російські війська наразі найбільш активні на Покровському та Курахівському напрямках, українські сили відбили численні ворожі атаки, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 13.30 17 травня, пише УНН.
Найбільш активно ворог на цей час діє на Покровському та Курахівському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили
Зокрема, за даними Генштабу, ситуація наразі така:
На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. Найгарячіше - біля Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. Біля останнього ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку відбито п’ять атак окупантів.
На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.
На Времівському напрямку противник вже двічі намагався покращити тактичне положення в районі Старомайорського. Успіху не мав, дані уточнюються.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника неподалік Кринок. Там же, та по району Тягинки окупанти били з РСЗВ. Втрат позицій не допущено.
На Харківському напрямку відбили атаку рф в районі Стариці, посилюють оборону у прикордонні - Генштаб17.05.24, 14:18 • 16246 переглядiв
"Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримаються ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника", - наголосили у Генштабі"
Також зазначається, що ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Чернігівщини та Сумщини – зокрема, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Угроїди, Містки, Іскрисківщина та Попівка.