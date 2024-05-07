За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

В течение суток, 7 мая, на фронте зафиксировали 64 боевых столкновения. Больше всего атак оккупационные войска рф провели на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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На Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 2 атаки в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Раздоловка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления и 5 районам сосредоточения личного состава противника. - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что Вооруженные силы Украины смогут стабилизировать линию фронта примерно в середине лета.

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