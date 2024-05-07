Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  21837 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  118988 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  227877 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211373 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206950 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173955 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113847 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129088 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор

российские войска продолжают наступление у Невского и в Серебрянском лесу на Луганщине, а также обстреливают Макеевку из реактивной артиллерии, пытаясь улучшить свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев, в то время как коллаборационисты в оккупированной "лнр" в течение нескольких недель проходят интенсивную подготовку по государственному управлению.

Война •   •  2689 просмотра
Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор

У ЕС новый план выхода из тупика по российским активам для Украины - Politico

Брюссель рассматривает возможность позволить нейтральным странам ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, тогда как члены G7, такие как Германия, Франция и Италия, сохраняют осторожность из-за юридических и финансовых рисков.

Война •   •  3520 просмотра
У ЕС новый план выхода из тупика по российским активам для Украины - Politico

Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая

В результате нападения на больницу на юго-западе Китая более 10 человек пострадали, сообщают местные власти.

Новости Мира •   •  3864 просмотра
Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая

Право на владение оружием для персонала "Укрпочты": Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект

Работники Укрпочты получат право на ношение и применение огнестрельного оружия для защиты почтовых фондов и объектов, при условии прохождения специальной подготовки и соблюдения строгих условий, согласно законопроекту, который будет повторно рассмотрен Верховной Радой с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

Общество •   •  6166 просмотра
Право на владение оружием для персонала "Укрпочты": Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект

Армия рф с ночи обстреляла Сумскую область из минометов, артиллерии и КАБами: 21 взрыв

россияне неоднократно обстреливали приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксирован 21 взрыв от артиллерии, минометов и авиаударов по Белопольской, Глуховской и Эсманьской громадах.

Война •   •  6096 просмотра
Армия рф с ночи обстреляла Сумскую область из минометов, артиллерии и КАБами: 21 взрыв

Американского солдата арестовали в рф: обвиняют в краже

Американский солдат, который посещал свою знакомую во владивостоке, россия, был арестован по обвинению в краже.

Новости Мира •   •  5757 просмотра
Американского солдата арестовали в рф: обвиняют в краже

Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки рф - Укрэнерго

Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки 6 мая, благодаря механизмам, разработанным НЭК "Укрэнерго" для быстрого восстановления электроснабжения в случае атак.

Война •   •  7029 просмотра
Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки рф - Укрэнерго

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Национальная академия аграрных наук Украины, вместо того, чтобы заниматься выведением новых сортов сельскохозяйственных культур, участвует в теневых схемах торговли землей и коррупции.

политика •   •  21837 просмотра
Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами

Одесская область засеяла 14 000 га овощных культур, что на 6,5% больше, чем в прошлом году, и намерена собрать 290 000 тонн урожая, чтобы удовлетворить местный спрос, а излишки томатов и лука - для других регионов.

Экономика •   •  7659 просмотра
Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами

Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года

На Met Gala 2024 были представлены противоречивые наряды, которые разделили интернет, включая платье Зендайи, украшенное виноградом, крошечный серебряный корсет Ким Кардашьян и смелые обнаженные образы таких звезд, как Дожа Кэт и Эмили Ратаковски, а отсутствие Тейлор Свифт ошеломило многих.

Новости Мира •   •  12979 просмотра
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года