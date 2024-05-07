Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор

По Макеевке на Луганщине враг вновь ударил из реактивной артиллерии, выпускников школ россияне агитируют поступать в военные вузы и училища, 13 тысяч специалистов госуправления за два года - коллаборационисты в "лнр" получают квалификацию в течение нескольких недельных курсов. Об этом сообщает председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Из реактивной системы залпового огня россияне трижды открыли огонь вблизи Макеевки. Применяли там также ствольную артиллерию и минометы. А еще - в районах Невского, Стельмаховки и Куземовки. По позициям наших войск пытались ударить 14 беспилотников, - проинформировал Артем Лысогор, глава Луганщины.

Детали

Он отметил, что, как и в предыдущие дни, оккупанты давили на Луганщине на всех трех направлениях.

В частности, возле Стельмаховки и Белогоровки - с применением авиации. Не прекращаются их наступления возле Невского и в Серебрянском лесу. в этом году планируется охватить еще по меньшей мере семь тысяч.

В то же время, выпускников школ 2024 года агитируют поступать в военный вуз в Перми, а также в соответствующие училища. О сроках обучения информацию не распространяют, потому что ожидают, что они будут ускоренными.

Еще в прошлом году оккупационная власть ввела в так называемой "лнр" практику курсов для будущих управленцев. С тех пор достаточно лишь нескольких недель обучения, чтобы получить соответствующую квалификацию по стандартам РФ.

По ускоренной программе уже подготовлено шесть тысяч коллаборационистов.

Напомним,

Враг пытается улучшить тактическую ситуацию в Луганской области на фоне ожесточенных боев, в то время, как Новопсковский район уже два года страдает от ежедневных отключений электроэнергии, а возможности трудоустройства в оккупированном Северодонецке ограничены.