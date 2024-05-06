На Луганщині ворог намагався покращити тактичне положення, на Новопсковщині два роки тривають щоденні відключення світла - ОВА
Київ • УНН
Ворог намагається покращити тактичну ситуацію в Луганській області на тлі запеклих боїв, в той час як Новопсковський район вже два роки потерпає від щоденних відключень електроенергії, а можливості працевлаштування в окупованому Сєвєродонецьку є обмеженими.
росіяни вдарили по Макіївці з реактивної артилерії, на Новопсковщині два роки тривають щоденні відключення світла, у Сєвєродонецьку вакансії є лише на будівництві – зарплату там затримують. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
Учора біля Стельмахівки ворог намагався покращити тактичне положення, атакуючи за підтримки авіації. Там наші захисники стримують кожну спробу противника. Тиснули окупанти й в районі Невського, точилися важкі бої в Білогорівці. Здійснені обстріли з різних видів озброєння в бік Макіївки, Невського, Стельмахівки, Куземівки. Зокрема, по Макіївці росіяни поцілили з реактивної артилерії,
Деталі
Упродовж тижня луганські поліцейські зафіксували чергові руйнування будинків у деокупованих населених пунктах.Зазначається, що це чотири домоволодіння у Новолюбівці, які потрапили під вогонь росіян цьогоріч.
Також повідомляється. Що багато скарг від людей надходить з Новопсковщини, оскільки два роки поспіль там тривають щоденні відключення світла, від чого потерпає місцеве населення.
асто про це навіть не попереджають. На відміну від прифронтових населених пунктів, ці громади росіяни окупували досить швидко і руйнування об’єктів інфраструктури там відсутні. Просто загарбникам так схотілося,
Знайти роботу у Сєвєродонецьку вкрай важко. Посади в бюджетних організаціях швидко були розподілені між колаборантами та гастролерами. Промисловість окупанти не відновлюють.
Вакантні місця є на будівництві, коли набирають працівників на тимчасові роботи. Більшість чоловіків туди вже йде неохоче. Не тільки через загрозу бути мобілізованими - через затримку або взагалі невиплату обіцяних підрядником коштів.
Нагадаємо
В окупованих пологових будинках "лнр" батькам без російського паспорта погрожують не віддати новонароджених дітей.