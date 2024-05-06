На Луганщине враг пытался улучшить тактическое положение, на Новопсковщине два года продолжаются ежедневные отключения света - ОВА

россияне ударили по Макеевке из реактивной артиллерии, на Новопсковщине два года продолжаются ежедневные отключения света, в Северодонецке вакансии есть только на строительстве - зарплату там задерживают. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.



Вчера возле Стельмаховки враг пытался улучшить тактическое положение, атакуя при поддержке авиации. Там наши защитники сдерживают каждую попытку противника. Давили оккупанты и в районе Невского, шли тяжелые бои в Белогоровке. Осуществлены обстрелы из различных видов вооружения в сторону Макеевки, Невского, Стельмаховки, Куземовки. В частности, по Макеевке россияне попали из реактивной артиллерии, - говорится в сообщении.

Детали

В течение недели луганские полицейские зафиксировали очередные разрушения домов в деоккупированных населенных пунктах. Отмечается, что это четыре домовладения в Новолюбовке, которые попали под огонь россиян в этом году.

Также сообщается. Что много жалоб от людей поступает с Новопсковщины, поскольку два года подряд там продолжаются ежедневные отключения света, от чего страдает местное население.

Часто об этом даже не предупреждают. В отличие от прифронтовых населенных пунктов, эти громады россияне оккупировали достаточно быстро и разрушения объектов инфраструктуры там отсутствуют. Просто захватчикам так захотелось, - отметили в ОВА.

Найти работу в Северодонецке крайне трудно. Должности в бюджетных организациях быстро были распределены между коллаборационистами и гастролерами. Промышленность оккупанты не восстанавливают.

Вакантные места есть на строительстве, когда набирают работников на временные работы. Большинство мужчин туда уже идет неохотно. Не только из-за угрозы быть мобилизованными - из-за задержки или вообще невыплаты обещанных подрядчиком средств.

Напомним

В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.