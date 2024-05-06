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На Луганщине враг пытался улучшить тактическое положение, на Новопсковщине два года продолжаются ежедневные отключения света - ОВА
Враг пытается улучшить тактическую ситуацию в Луганской области на фоне ожесточенных боев, в то время как Новопсковский район уже два года страдает от ежедневных отключений электроэнергии, а возможности трудоустройства в оккупированном Северодонецке ограничены.
Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ
По слухам, которые приводит Der Spiegel, Байден может выйти из избирательной гонки в пользу Мишель Обамы, которая может быть выдвинута на партийном съезде в августе.
Волонтер получил ранения в результате атаки рф в Херсонской области
50-летний волонтер был ранен в результате российского обстрела в селе Львово Херсонской области, получив взрывную травму и осколочное ранение плеча.
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте
В премьерный уикенд "Каскадер" собрал скромные $28,5 млн, возглавив бокс-офис, но не дотянув до ожиданий летнего киносезона.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и вертолета: 42 взрыва
Российские войска 10 раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 42 взрыва в нескольких населенных пунктах.
Курс валют на 6 мая: гривна укрепилась на 24 копейки
Национальный банк Украины укрепил гривну на 24 копейки, установив официальный курс на уровне 39,3969 UAH/USD.
В Чернигове утром произошел взрыв в помещении банка: что известно
В здании банка в Чернигове рано утром произошел взрыв, повлекший пожар и повреждения здания, но обошлось без жертв; правоохранители расследуют дело об умышленном уничтожении имущества путем взрыва.
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и шестерых ранили
5 мая россияне убили одного жителя Часового Яра в Донецкой области и ранили еще шесть человек в регионе.
Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"
Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, предупредил, что Америке "придется вмешаться в конфликт" со своими военными, если Украина "упадет" в войне с россией, поскольку владимир путин стремится воссоздать Советский Союз и будет угрожать союзникам по НАТО.
В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана
Россия объявила в розыск бывших украинских чиновников Алексея Данилова, Павла Климкина и Владимира Гройсмана.