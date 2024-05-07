Війська рф не припиняють наступи біля Невського та у Серебрянському лісі - Лисогор
Київ • УНН
російські війська продовжують наступ біля Невського та в Серебрянському лісі на Луганщині, а також обстрілюють Макіївку з реактивної артилерії, намагаючись покращити свої тактичні позиції в умовах запеклих боїв, в той час як колаборанти в окупованій "лнр" протягом кількох тижнів проходять інтенсивну підготовку з державного управління.
По Макіївці на Луганщині ворог знов вдарив з реактивної артилерії, випускників шкіл росіяни агітують вступати до військових вишів та училищ, 13 тисяч фахівців держуправління за два роки – колаборанти в "лнр" здобувають кваліфікацію протягом кількатижневих курсів. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Із реактивної системи залпового вогню росіяни тричі відкрили вогонь поблизу Макіївки. Застосовували там також ствольну артилерію та міномети. А ще – в районах Невського, Стельмахівки та Куземівки. По позиціях наших військ намагалися вдарити 14 безпілотників,
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Він зазначив, що, як і у попередні дні, окупанти тиснули на Луганщині на усіх трьох напрямках.
Зокрема, біля Стельмахівки та Білогорівки – із застосуванням авіації.Не припиняються їхні наступи біля Невського та у Серебрянському лісі.Цьогоріч планується охопити ще щонайменше сім тисяч.
Водночас, випускників шкіл 2024 року агітують вступати до військового вишу в пєрмі, а також до відповідних училищ. Про строки навчання інформацію не розповсюджують, бо очікують, що вони будуть прискореними.
Ще минулого року окупаційна влада запровадила у так званій "лнр" практику курсів для майбутніх управлінців. Відтоді достатньо лише кількох тижнів навчання аби здобути відповідну кваліфікацію за стандартами рф.
За прискореною програмою вже підготовлено шість тисяч колаборантів.
Нагадаємо
Ворог намагається покращити тактичну ситуацію в Луганській області на тлі запеклих боїв, в той час, як Новопсковський район вже два роки потерпає від щоденних відключень електроенергії, а можливості працевлаштування в окупованому Сєвєродонецьку є обмеженими.