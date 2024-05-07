В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

Если москва боится ударов западным оружием по своим военным, то самый простой вариант для россии - это вывести войска из Украины. Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, передает УНН.

Детали

Если путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто вывести свои войска - заявил Кирби.

В то же время он отметил, что пока в США не видят реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на агрессивную риторику.

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Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания - подчеркнул чиновник Белого дома.

Напомним

В рф заявили, что генеральный штаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия.

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