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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120388 просмотра

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В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

В Белом доме отмечают, что если россия обеспокоена вероятными ударами западным оружием по ее армии, то самый простой вариант - вывести свои войска из Украины.

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В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

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В Полтавской области из-за порывов ветра временно обесточены 6 620 потребителей, аварийные отключения действуют в пяти громадах.

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На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации

Три человека, в том числе 3-летний мальчик пострадали в ДТП с участием автомобилей "KIA" и "Camry" вблизи Белой Церкви Киевской области.

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Международные резервы Украины уменьшились на 3,1% до $42,4 млрд в апреле из-за валютных интервенций НБУ, выплат по долгу в иностранной валюте, частично компенсированных поступлениями от международных партнеров.

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Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком

российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

российская пропаганда манипулирует данными, чтобы создать впечатление, что "инаугурация" путина широко транслировалась по всему миру, несмотря на бойкот главных телеканалов и немногочисленных иностранных представителей, присутствовавших на мероприятии, что подчеркивает растущую изоляцию россии из-за политики путина.

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российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Днем 7 мая 2024 года в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 2 управляемые ракеты Х-59/Х-69.

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В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.

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Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.

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Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

Вин Дизель вернется к франшизе о Риддике с новым фильмом "Риддик: Фурия, производство которого начнется в августе 2024 года.

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Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя