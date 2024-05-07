"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  118630 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119934 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228453 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211743 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207074 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  174063 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113909 просмотра

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30 апреля 2024, 09:41  •  416743 просмотра

"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ядерный шантаж России путем проведения военных учений с применением нестратегического ядерного оружия является стандартной практикой для москвы, а не чем-то новым, и вопросом, на который свободный мир должен дать адекватный ответ.

Война •   •  4268 просмотра
"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф

Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг

Правительство отменяет ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг, открывая новые возможности для украинских предпринимателей и усиливая экспорт.

Экономика •   •  4811 просмотра
Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг

ЕС и Украина обсудили децентрализацию энергогенерации и санкции против россии

Еврокомиссар и украинский министр обсудили усиление энергетической устойчивости Украины, увеличение производства электроэнергии для следующей зимы, поддержку ЕС в восстановлении инфраструктуры, расторжение контракта на транзит российского газа и интеграцию украинских энергетических рынков в европейские.

Экономика •   •  5312 просмотра
ЕС и Украина обсудили децентрализацию энергогенерации и санкции против россии

Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

Проверка права собственности на недвижимость является важной предпосылкой заключения договора купли-продажи. Перед заключением договора купли-продажи недвижимости на вторичном рынке нужно проверить документы, которые подтверждают право собственности.

Общество •   •  4626 просмотра
Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы

Суд избрал меру пресечения главе Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке

Митрополита Луку, главу Запорожской епархии УПЦ (МП), поместили под ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля. Его подозревают в разжигании религиозной вражды и подрыве государственной безопасности в пользу РФ.

Криминал и ЧП •   •  4724 просмотра
Суд избрал меру пресечения главе Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке

В ЕС готовы к защите своей экономики, если Китай откажет в достаточном доступе к своим рынкам

Европейский Союз готов использовать все торговые инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам, предупредила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Новости Мира •   •  4633 просмотра
В ЕС готовы к защите своей экономики, если Китай откажет в достаточном доступе к своим рынкам

"Кіно-кухня": победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных

Победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных за счет гранта.

Общество •   •  4259 просмотра
"Кіно-кухня": победитель конкурса "Роби своє з Kurator" для HoReCa расширил производство реторт-пакетов для военных

путин на "инаугурации" уверял в готовности к диалогу с Западом и говорил о рф: аналитики не увидели ничего неожиданного

путин во время своей инаугурационной речи заявил, что москва "не отказывается от диалога с западными странами" и говорил о рф.

Новости Мира •   •  5481 просмотра
путин на "инаугурации" уверял в готовности к диалогу с Западом и говорил о рф: аналитики не увидели ничего неожиданного

Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным

Стивен Кинг предложил путину и Зеленскому урегулировать "свои разногласия" в поединке "один на один", болея за победу Президента Украины.

Война •   •  8823 просмотра
Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным

В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка

Здание банка в Белополье Сумской области было повреждено вражеским обстрелом из "Градов". Четверо сотрудников, которые были в здании, остались невредимыми.

Война •   •  10838 просмотра
В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка