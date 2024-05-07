"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф

Ядерный шантаж это стандартная практика для москвы, поэтому в новых военных учениях нет "чего-то особенного". Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Представитель ГУР пояснил, что такое поведение является привычным для москвы. Юсов также подчеркнул, что ядерный шантаж рф - "это вопрос к свободному миру", а не только к Украине.

То, что имеют, тем и бряцают (ядерным оружием - ред.). В конце концов это постоянная практика кремля. Чего-то нового особо здесь нет. Есть уже официальные заявления международного сообщества. Что касается ядерного шантажа, разумеется, это вопрос к свободному миру, к Западу. Я думаю, что реакция будет адекватной и правильной - рассказал спикер ГУР МО.

По его словам, сегодня есть гораздо более важные вещи, чем постоянные заявления москвы о применении ядерного оружия.

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Есть гораздо более интересные и важные вещи - то, что происходит непосредственно на поле боя, там враг так же продолжает реализовывать и планировать вещи против нашей государственности - подчеркнул Юсов.

Напомним

В рф заявили, что генеральный штаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия.

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