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"Є набагато важливіші речі": у ГУР відкинули занепокоєння щодо майбутніх ядерних навчань рф

"Є набагато важливіші речі": у ГУР відкинули занепокоєння щодо майбутніх ядерних навчань рф

Київ • УНН

 • 21408 перегляди

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ядерний шантаж росії шляхом проведення військових навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї є стандартною практикою для москви, а не чимось новим, і питанням, на яке вільний світ має дати адекватну відповідь.

Ядерний шантаж це стандартна практика для москви, тож в нових військових навчаннях немає "чогось особливого". Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі 

Представник ГУР пояснив, що така поведінка є звичною для москви. Юсов також підкреслив, що ядерний шантаж рф - "це питання до вільного світу", а не лише України.

Те, що мають, тим і брязкають (ядерною зброєю – ред.). Зрештою це постійна практика кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною

- розповів речник ГУР МО.

За його словами, сьогодні є набагато важливіші речі, ніж постійні заяви москви щодо застосування ядерної зброї.

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Є набагато цікавіші і важливіші речі – те, що відбувається безпосередньо на полі бою, там ворог так само продовжує реалізовувати і планувати речі проти нашої державності

- підкреслив Юсов. 

Нагадаємо

У рф заявили, що генеральний штаб розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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