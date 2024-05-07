"Є набагато важливіші речі": у ГУР відкинули занепокоєння щодо майбутніх ядерних навчань рф
Київ • УНН
За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ядерний шантаж росії шляхом проведення військових навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї є стандартною практикою для москви, а не чимось новим, і питанням, на яке вільний світ має дати адекватну відповідь.
Ядерний шантаж це стандартна практика для москви, тож в нових військових навчаннях немає "чогось особливого". Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
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Представник ГУР пояснив, що така поведінка є звичною для москви. Юсов також підкреслив, що ядерний шантаж рф - "це питання до вільного світу", а не лише України.
Те, що мають, тим і брязкають (ядерною зброєю – ред.). Зрештою це постійна практика кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною
За його словами, сьогодні є набагато важливіші речі, ніж постійні заяви москви щодо застосування ядерної зброї.
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