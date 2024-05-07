У Білому домі радять росії вивести війська з України, щоб не наражати їх на удари західною зброєю
Київ • УНН
У Білому домі наголошують, що якщо росія стурбована ймовірними ударами західною зброєю по її армії, то найпростіший варіант - вивести свої війська з України.
Якщо москва боїться ударів західною зброєю по своїх військових, то найпростіший варіант для росії - це вивести війська з України. Про це пише Голос Америки з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, передає УНН.
Деталі
Якщо путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто вивести свої війська
Водночас він зауважив, що наразі у США не бачать реальних кроків з боку рф щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.
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Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування
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У рф заявили, що генеральний штаб розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.
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