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У Білому домі радять росії вивести війська з України, щоб не наражати їх на удари західною зброєю

У Білому домі радять росії вивести війська з України, щоб не наражати їх на удари західною зброєю

Київ • УНН

 • 100236 перегляди

У Білому домі наголошують, що якщо росія стурбована ймовірними ударами західною зброєю по її армії, то найпростіший варіант - вивести свої війська з України.

Якщо москва боїться ударів західною зброєю по своїх військових, то найпростіший варіант для росії - це вивести війська з України. Про це пише Голос Америки з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, передає УНН.

Деталі 

Якщо путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто вивести свої війська

- заявив Кірбі.

Водночас він зауважив, що наразі у США не бачать реальних кроків з боку рф щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.

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Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування

- підкреслив посадовець Білого дому.

Нагадаємо

У рф заявили, що генеральний штаб розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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