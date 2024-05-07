За добу на фронті 64 бойових зіткнення, на декількох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб
Київ • УНН
7 травня російсько-окупаційні війська провели 64 бойових зіткнення, здійснивши 1 пуск ракети, 40 авіаударів та 72 ракетних обстріли, що призвело до жертв серед цивільного населення та руйнувань інфраструктури, тоді як українські війська відбили численні атаки на багатьох напрямках.
Протягом доби, 7 травня, на фронті зафіксували 64 бойових зіткнення. Найбільше атак окупаційні війська рф провели на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.
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На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління та 5 районах зосередження особового складу противника.
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