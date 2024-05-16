С начала суток произошло 23 боевых столкновения - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 23 боевых столкновения, в частности, российские войска трижды безуспешно пытались прорвать оборону на направлениях Клещеевки и Андреевки, сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30 16 мая, пишет УНН.

С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, совершил 564 обстрела позиций наших войск - сообщили в Генштабе.

Силы обороны, как указано, продолжают защищать занятые рубежи и проводят мероприятия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории, срыва выполнения им преступных намерений.

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На Северском направлении противник провел одну атаку на направлении Веселое - Звановка, изменений в положении наших войск нет. Продолжаются бои на направлении Яковлевка - Роздоловка.

На Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших войск на направлениях Бахмут - Клищеевка, Бахмут - Андреевка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Григорьевка. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении наши защитники отбили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Славное - Новомихайловка. Бои еще продолжаются на направлениях Сладкое - Константиновка и Сладкое - Водяное. В настоящее время потерь позиций не допущено.

На Времовском направлении противник совершил три безуспешные атаки на направлениях Старомлиновка - Урожайное. Заветное Желание - Старомайорское. На направлении Володино - Старомайорское Силы обороны продолжают сдерживание врага. В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток совершил три атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Потерь позиций не допущено.

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