З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення - Генштаб
Київ • УНН
З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, зокрема, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону на напрямках Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30 16 травня, пише УНН.
З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ
Сили оборони, як вказано, продовжують захищати зайняті рубежі та проводять заходи для недопущення просування противника в глибину нашої території, зриву виконання ним злочинних намірів.
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На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку наші захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.
На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.
На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.
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