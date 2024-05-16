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З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення - Генштаб

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 22795 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, зокрема, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону на напрямках Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30 16 травня, пише УНН.   

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ

- повідомили у Генштабі.

Сили оборони, як вказано, продовжують захищати зайняті рубежі та проводять заходи для недопущення просування противника в глибину нашої території, зриву виконання ним злочинних намірів.

Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки16.05.24, 11:19 • 27843 перегляди

На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка – Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наші захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.  

Ще плюс 1520 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога16.05.24, 07:35 • 52176 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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