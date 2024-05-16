Ще плюс 1520 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 488 460 осіб особового складу і 7529 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 488 460 осіб, 7529 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 488 460 (+1520) осіб,
танків ‒ 7529 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
артилерійських систем – 12565 (+27) од,
РСЗВ – 1070 (+0) од,
засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
літаків – 351 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
спеціальна техніка ‒ 2062 (+1).
З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень – Генштаб16.05.24, 01:02 • 27663 перегляди