Еще плюс 1520 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  126875 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  133057 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  143546 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  164081 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139084 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157806 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153351 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131411 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175929 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210877 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  372225 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  413100 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  411116 просмотра

Еще плюс 1520 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 488 460 человек личного состава и 7529 танков.

Война •   •  11893 просмотра
Еще плюс 1520 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Киеве на Оболони движение транспорта затруднено - полиция

На проспекте Степана Бандеры в районе улицы Иорданской в Оболонском районе Киева из-за обрыва линии электропередач затруднено движение в обоих направлениях, на месте работают соответствующие службы.

Общество •   •  14088 просмотра
В Киеве на Оболони движение транспорта затруднено - полиция

Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки на Запорожье

Двое мужчин и женщина получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожской области, где за сутки оккупанты совершили 260 обстрелов 7 населенных пунктов.

Общество •   •  15607 просмотра
Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки на Запорожье

Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

Швейцария стремится смягчить правила экспорта вооружений, чтобы разрешить исключения в интересах внешней политики или национальной безопасности, но сохраняет запрет на поставки вооружений в Украину.

Экономика •   •  18829 просмотра
Швейцария хочет смягчить правила экспорта оружия

США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

США готовят новый пакет военной помощи Украине для поддержки ее сил в ожесточенных боях против российского наступления в Харьковской области.

Война •   •  42180 просмотра
США готовят новый пакет помощи Украине - Белый дом

США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты и Япония подписали контракт о совместной разработке гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет, причем Япония выделила 480 миллионов долларов на этот проект в своем бюджете на 2024 год.

Война •   •  23181 просмотра
США и Япония планируют создать перехватчик гиперзвуковых ракет

Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Сегодня, в третий четверг мая, все украинцы, представители украинской диаспоры за рубежом, а также люди, которые уважают наши национально-культурные традиции приобщаются к празднованию Всемирного дня вышиванки, который в 2006 году начала группа студентов Черновицкого национального университета.

УНН Lite •   •  50554 просмотра
Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая

Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны

Киев запустил сервис "Портал защитника", который предлагает 40 онлайн-услуг для украинских защитников, включая социальные, медицинские и образовательные льготы, причем 10 услуг уже доступны для онлайн-заявки.

Общество •   •  21044 просмотра
Киев запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны

В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"

Ресторан украинской кухни под названием "Житомир", в котором работают эвакуированные в Японию украинцы, открылся в Нагое, Япония, 15 мая.

Общество •   •  21060 просмотра
В Японии открыли ресторан украинской кухни "Жито"

Изменения климата влияют на здоровье мозга - результаты исследования

Изменение климата может привести к обострению неврологических заболеваний, таких как деменция, эпилепсия и депрессия, поскольку экстремальная жара и стихийные бедствия, вызванные глобальным потеплением, негативно влияют на здоровье мозга.

Здоровье •   •  19275 просмотра
Изменения климата влияют на здоровье мозга - результаты исследования