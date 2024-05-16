С начала суток произошло 140 боевых столкновений - Генштаб

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отбили четыре атаки противника на направлениях Пыльная - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица. Об этом сообщил Генштаб в сводке по состоянию на 23.00 15 мая, передает УНН.

Детали

Бои еще продолжаются на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица, Плетеневка - Волчанск. Потерь позиций нашими подразделениями не допущено.

Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери захватчиков на Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общем, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружения и военной техники.

На Купянском направлении украинские подразделения отбили 20 атак противника.

В то же время, боевые действия еще продолжаются на направлениях Кисловка - Ивановка, Котляровка - Песчаное, Куземовка - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка. В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения осуществили перегруппировку на более выгодные позиции.

На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потерь позиций не допущено.

На Северском направлении враг совершил пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются в районах населенных пунктов Раздоловка и Спорное. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении украинские войска отбили пять атак российских оккупантов. Боевые действия все еще продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.

На Покровском направлении противник совершил 18 безуспешных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Калиново, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол. Также российские оккупанты продолжают давить огнем из различных видов вооружения, а наши воины мужественно противостоят, на направлениях Очеретино - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Ситуация напряженная, информация о состоянии дел обновляется.

На Кураховском направлении наши войска отбили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Победа.

На Времовском направлении враг совершил 22 безуспешные попытки прорвать оборону наших войск. Потерь позиций не допущено, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили четыре атаки российских оккупантов на направлении Новопрокоповка - Роботино, в ходе боев потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении за текущие сутки отражено пять попыток противника вытеснить украинские войска.

По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, изменений в состоянии и положении наших войск не произошло.

В то же время, враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб