Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Система ТЦК не идеальна, впрочем, над ее совершенствованием сейчас работают. Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у россии воплотить ее замыслы, "отсидеться" от войны никому не удастся, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.

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Как указал Павлюк, россия пытается посеять вражду, панику и недоверие к армии среди общества. Он отметил, что военная ситуация непростая, но она гораздо более прогнозируемая и контролируемая, чем это было в начале полномасштабного вторжения. В ВСУ есть западное вооружение, талантливые и опытные командиры. Украинские военные знают и понимают замыслы врага.

Впрочем, российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав.

Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться прочь с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще - подчеркнул Павлюк.

Он также отметил, что большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которые выполнили свой конституционный долг.

Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь - заявил Павлюк.

Он признал, что система ТЦК не идеальна, над ее совершенствованием сейчас работают. На все случаи превышения полномочий оперативно реагируют.

"Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим. Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Павлюк также отметил, что если вы получили повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций.

"Есть определенная законом процедура: прохождение военно-врачебной комиссии, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого признали годными к службе, без исключения - отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО (4 недели). Одновременно с этим мы уже внедряем эксперимент по расширению БОВП до двух месяцев", - рассказал Павлюк.

По его словам, в течение этого срока опытные инструкторы дадут все необходимые знания и навыки: обучают тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, домедицинской помощи.

"Да, в системе подготовки не все идеально. Но мы реагируем на все проблемы и вызовы. Наши возможности подготовить новобранцев к эффективным боевым действиям не хуже, чем у большинства других армий. После прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности", - заявил Павлюк.

Он указал, что ВСУ нужны различные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITовцы, бухгалтеры, медики, инженеры. Самые эффективные бригады открывают рекрутинговые центры по всей Украине. Там желающих сопровождает отдельный специалист. Даже дадут возможность испытать себя и пройти тестовый период.