Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"
Киев • УНН
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.
Система ТЦК не идеальна, впрочем, над ее совершенствованием сейчас работают. Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у россии воплотить ее замыслы, "отсидеться" от войны никому не удастся, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.
Детали
Как указал Павлюк, россия пытается посеять вражду, панику и недоверие к армии среди общества. Он отметил, что военная ситуация непростая, но она гораздо более прогнозируемая и контролируемая, чем это было в начале полномасштабного вторжения. В ВСУ есть западное вооружение, талантливые и опытные командиры. Украинские военные знают и понимают замыслы врага.
Впрочем, российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав.
Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться прочь с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще
Он также отметил, что большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которые выполнили свой конституционный долг.
Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь
Он признал, что система ТЦК не идеальна, над ее совершенствованием сейчас работают. На все случаи превышения полномочий оперативно реагируют.
"Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим. Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Павлюк также отметил, что если вы получили повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций.
"Есть определенная законом процедура: прохождение военно-врачебной комиссии, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого признали годными к службе, без исключения - отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО (4 недели). Одновременно с этим мы уже внедряем эксперимент по расширению БОВП до двух месяцев", - рассказал Павлюк.
По его словам, в течение этого срока опытные инструкторы дадут все необходимые знания и навыки: обучают тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, домедицинской помощи.
"Да, в системе подготовки не все идеально. Но мы реагируем на все проблемы и вызовы. Наши возможности подготовить новобранцев к эффективным боевым действиям не хуже, чем у большинства других армий. После прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности", - заявил Павлюк.
Он указал, что ВСУ нужны различные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITовцы, бухгалтеры, медики, инженеры. Самые эффективные бригады открывают рекрутинговые центры по всей Украине. Там желающих сопровождает отдельный специалист. Даже дадут возможность испытать себя и пройти тестовый период.
Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону - судьба страны, судьба нашей нации. россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину
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