ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 11:06  •  16033 просмотра

Read in English

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.

 Система ТЦК не идеальна, впрочем, над  ее совершенствованием сейчас работают. Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у россии воплотить ее замыслы,  "отсидеться" от войны никому не удастся, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН

Детали

Как указал Павлюк, россия пытается посеять вражду, панику и недоверие к армии среди общества.  Он отметил, что военная ситуация непростая, но она гораздо более прогнозируемая и контролируемая, чем это было в начале полномасштабного вторжения. В ВСУ есть западное вооружение, талантливые и опытные командиры. Украинские военные знают  и понимают замыслы врага. 

Впрочем, российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав.

Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться прочь с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще

- подчеркнул Павлюк.

Он также отметил, что  большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которые выполнили свой конституционный долг. 

Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь

- заявил Павлюк. 

Он признал, что система ТЦК не идеальна, над  ее совершенствованием сейчас работают. На все случаи превышения полномочий оперативно реагируют.

 "Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим. Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками. 

Павлюк также отметил, что если вы получили повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций. 

"Есть определенная законом процедура: прохождение военно-врачебной комиссии, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого признали годными к службе, без исключения - отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО (4 недели). Одновременно с этим мы уже внедряем эксперимент по расширению БОВП до двух месяцев", - рассказал Павлюк. 

По его словам, в течение этого срока опытные инструкторы дадут все необходимые знания и навыки: обучают тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, домедицинской помощи.

"Да, в системе подготовки не все идеально. Но мы реагируем на все проблемы и вызовы. Наши возможности подготовить новобранцев к эффективным боевым действиям не хуже, чем у большинства других армий. После прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности", - заявил Павлюк. 

Он указал, что ВСУ нужны различные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITовцы, бухгалтеры, медики, инженеры. Самые эффективные бригады открывают рекрутинговые центры по всей Украине. Там желающих сопровождает отдельный специалист. Даже дадут возможность испытать себя и пройти тестовый период.

Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону - судьба страны, судьба нашей нации. россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину

- заявил Павлюк. 
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
natoNATO
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  58018 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  139474 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  112676 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203691 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192073 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182321 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152667 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110032 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127678 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118972 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Новости по теме
Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

  •  16033 просмотра
25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

  •  16101 просмотра
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

  •  13567 просмотра
В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

  •  15955 просмотра
На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

  •  19182 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

  •  17526 просмотра
Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

  •  14840 просмотра
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

  •  18840 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

  •  13973 просмотра
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

  •  15897 просмотра

Популярные

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

  •  63546 просмотра
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  113879 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

  •  111712 просмотра
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

  •  115545 просмотра
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

  •  127689 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  265766 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  291383 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  352069 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  421079 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  419806 просмотра

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.

Общество •   •  16033 просмотра
Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

25 000 жителей Харьковской области были эвакуированы в безопасные места из-за вражеских обстрелов гражданских районов, при этом власти рекомендуют эвакуироваться жителям приграничных населенных пунктов, поскольку враг продолжает атаковать гражданское население.

Общество •   •  16101 просмотра
25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Прага готовится депортировать россиянина Александра Степанова, который прожил в Чехии более 20 лет и возглавлял Координационный совет чешских соотечественников, из-за его вероятных контактов с российскими дипломатами.

Новости Мира •   •  13567 просмотра
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

Вражеская ракета Х-59 прилетела в Харьковскую область, нанеся ущерб двум частным домам в Чугуеве, а еще одна ракета упала на открытую местность вблизи Боровой, без жертв.

Война •   •  15955 просмотра
В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

Почти 500 потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения из-за российских обстрелов, а в 8 областях Украины наблюдаются обесточивания.

Общество •   •  19182 просмотра
На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Истребитель МиГ-31К вылетел в россии, вызвав воздушную тревогу во всех регионах Украины из-за потенциальной ракетной угрозы.

Война •   •  17526 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Петиция о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины набрала более 25 000 голосов, требуя рассмотрения правительством, чтобы расследовать случаи жестокого обращения с животными и обеспечивать соблюдение законов о защите животных.

Общество •   •  14840 просмотра
Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Общество •   •  18840 просмотра
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Партия "Право и справедливость" набрала больше всего голосов (33,7%) на местных выборах в Польше, согласно данным экзит-пола.

Новости Мира •   •  13973 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Служба безопасности Латвии расследует возможное незаконное участие некоторых граждан в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

Война •   •  15897 просмотра
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф