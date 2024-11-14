Это чисто популизм: как в "Слуге народа" отреагировали на идею расформировать ТЦК

Реформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) невозможно, считает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко (фракция "Слуга народа"). Об этом он рассказал 14 ноября в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

"Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК, - это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. На это есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, которые имеют или ранения или ограничения физические. К тому же, когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации", - рассказал представитель властной фракции.

По словам Александра Федиенко, "больше надо популяризировать историю, которая связана с рекрутингом, но делать это так, чтобы рекрутинг работал гарантированно".

"То есть когда военнообязанный через модель рекрутинга идет в военное формирование, в воинскую часть, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное слаживание) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть. Это нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга. Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВВК или они заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВВК", - говорит Федиенко.

По мнению депутата, таким образом постепенно эффективность набора военнообязанных перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.

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Дополнение

В апреле этого года командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились.

"Военнослужащие, ветераны - не просители, не агитаторы. Это люди, которые выполнили свой конституционный долг. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - заявлял в апреле Павлюк комментируя травлю работник ТЦК.

Он также признал, что система ТЦК не идеальна и заявлял, что ведется работа над ее совершенствованием.

Однако с тех пор количество скандалов, связанных с работой ТЦК не уменьшилось.