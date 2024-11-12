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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВР предлагают расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры: что известно

В ВР предлагают расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры: что известно

Киев  •  УНН

14:39 • 6832 просмотра

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Временная следственная комиссия ВР подала отчет с предложением заменить ТЦК на рекрутинговые центры с гражданскими работниками. Часть депутатов поддерживает инициативу, однако есть и противники такого решения.

Временная следственная комиссия по защите прав военнослужащих подала отчет, в котором предлагает расформировать ТЦК, а вместо них создать рекрутинговые  центры, где будут работать в том числе гражданские. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила нардеп Юлия Яцык, которая входит в ВСК, передает корреспондент УНН.

"Что касается работы ТЦК, то мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК, как орган и создать рекрутинговые  центры из числа в том числе гражданских лиц. Более того работники военнослужащие с ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий, например. Из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - рассказала Яцык в эфире "Новости.Live".

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что поддерживает роспуск ТЦК.

"Вижу, начинаются дискуссии о том, стоит ли распустить ТЦК. Я поддержал и поставил свою подпись под решением распустить ТЦК во время заседания Временной следственной комиссии Рады", - написал Гончаренко.

Он считает, что ТЦК должны быть заменены на рекрутинговые центры с гражданскими работниками, а люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи.

Нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против расформирования ТЦК.

"Принудительная мобилизация. Мы принудительно мобилизуем людей на защиту Украины. Основы дополнения нашего войска для защиты нашего государства - это мобилизация. Без ТЦК этого никто не сделает. Кто это сделает? Народные депутаты? Нет. Кто это сможет сделать? Никто. По другому это можно назвать, но все равно это будет задача этого органа. Можно ТЦК, можно военкомат назвать, но должен быть такой орган", - заявил Костенко.

Дополнение

В апреле этого года командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились.

"Военнослужащие, ветераны - не просители, не агитаторы. Это люди, которые выполнили свой конституционный долг. Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - заявлял в апреле Павлюк комментируя травлю работник ТЦК.

Он также признал, что система ТЦК не идеальна и заявлял, что ведется работа над ее совершенствованием.  

Однако с тех пор количество скандалов, связанных с работой ТЦК не уменьшилось.

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста26 июня 2024, 15:22 • 85634 просмотра

В августе Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в большинстве обращений с жалобами на нарушение прав граждан со стороны представителей ТЦК и СП, которые поступали к Омбудсману, не было подтверждено таких нарушений.

Но вместе с тем были случаи, когда опровержения ТЦК определенных ситуаций не соответствовали действительности. Например, Львовский областной ТЦК и СП заявлял, что информация о задержании возле ТРЦ "Ашан" в Сокольниках начальника группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП Львова во время получения 2 тыс. долл. взятки  ни в коем случае не соответствует действительности.

Однако впоследствии оказалось, что единственное, что нужно поправить это, то, что чиновник ТЦК не требовал взятки, а давал. Ведь Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона заявила, что начальнику группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП Львова сообщено о подозрении в предоставлении 2 тысячи долларов взятки коллеге, чтобы та не привлекала к ответственности его подчиненного, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Смерть мужчины в ТЦК на Житомирщине: комиссия ВР потребует уволить руководство военкомата24 июня 2024, 11:31 • 21545 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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