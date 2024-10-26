Не брав, а давав: посадовцю ТЦК повідомили про підозру у наданні 2 тис. доларів хабаря колезі

Начальнику групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Львова повідомлено про підозру у наданні 2 тисячі доларів хабаря колезі, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає УНН.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 44-річному посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України)