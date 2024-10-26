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Не брав, а давав: посадовцю ТЦК повідомили про підозру у наданні 2 тис. доларів хабаря колезі

Київ • УНН

 • 21779 перегляди

Начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК затримали при спробі дати хабар у 2000 доларів. Гроші призначалися для приховування факту перебування його підлеглого на роботі у стані сп'яніння.

Не брав, а давав: посадовцю ТЦК повідомили про підозру у наданні 2 тис. доларів хабаря колезі

Начальнику групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Львова повідомлено про підозру у наданні 2 тисячі доларів хабаря колезі, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає УНН.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 44-річному посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Львова Володимира Лісовського.

За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Під час надання всієї суми хабаря військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.

"Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб", - інформує прокуратура.

Доповнення

Раніше Львівський обласний ТЦК та СП заявляв, що інформація про затримання біля ТРЦ "Ашан" в Сокільниках начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Львова під час отримання 2 тис. дол. хабаря  в жодному вигляді не відповідає дійсності. В ТЦК вимагали від ЗМІ повністю спростувати новину про це.

Проте виявилося, що єдине, що потрібно поправити це, те, що посадовець ТЦК не вимагав хабаря, а давав.

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Анна Мурашко

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