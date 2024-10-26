Не брал, а давал: чиновнику ТЦК сообщили о подозрении в предоставлении 2 тыс. долларов взятки коллеге
Киев • УНН
Начальника группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК задержали при попытке дать взятку в 2000 долларов. Деньги предназначались для сокрытия факта пребывания его подчиненного на работе в состоянии опьянения.
Начальнику группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП Львова сообщено о подозрении в предоставлении 2 тысячи долларов взятки коллеге, чтобы та не привлекала к ответственности его подчиненного, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает УНН.
По процессуального руководства Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 44-летнему должностному лицу районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины)
Как стало известно УНН из собственных источников речь о начальнике группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП Львова Владимира Лисовского.
По данным следствия, подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался «подкупить» уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы то не привлекало к ответственности его подчиненного - старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.
Во время предоставления всей суммы взятки военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
«Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц», - информирует прокуратура.
Дополнение
Ранее Львовский областной ТЦК и СП заявлял, что информация о задержании возле ТРЦ «Ашан» в Сокольниках начальника группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП Львова при получении 2 тыс. долл. взятки ни в коем случае не соответствует действительности. В ТЦК требовали от СМИ полностью опровергнуть новость об этом.
Однако оказалось, что единственное, что нужно поправить это, то, что чиновник ТЦК не требовал взятки, а давал.
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