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ТЦК спростовує інформацію про затримання на Львівщині військового за хабар

Київ • УНН

 • 21287 перегляди

Львівський обласний ТЦК та СП заперечує інформацію про затримання начальника групи Сихівського РТЦК за отримання хабаря у 2 тис. доларів. Відомство називає це інформаційним вкидом та погрожує правовими наслідками за поширення фейків.

ТЦК спростовує інформацію про затримання на Львівщині військового за хабар

Інформація про затримання біля ТРЦ "Ашан" в Сокільниках начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП Львова під час отримання 2 тис. дол. хабаря не відповідає дійсності. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Повідомляється, що 25 жовтня адміністратори сторінки "Антикорупційний моніторинг Львівщини" у Facebook поширили такий текст:

"В ТЦК хабарі вимагають навіть у своїх. Правоохоронці затримали "на гарячому" біля ТРЦ "Ашан" в Сокільниках начальника групи морально-психологічного забезпечення Сихівського РТЦК та СП м.Львова під час отримання 2 тис.$ хабаря. Посадовець вимагав "винагороду" від військовослужбовця ТЦК за непритягнення до відповідальності та не переведення на службу на схід за перебування на робочому місці в стані наркотичного спʼяніння. Затримання здійснили оперативниками УСР і СУ ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та за сприяння управління військової служби правопорядку ЗС України. Грошові кошти вилучено. Слідчі дії тривають".

Далі низка регіональних медіа, а також анонімні канали у Телеграм перепублікували це повідомлення у різних формулюваннях. Проте, не змінювали звинувачень на адресу військовослужбовця Сихівського РТЦК та СП.

Заявляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності в жодному вигляді. Це інформаційний вкид, направлений на формування негативного іміджу військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП

- наголошують в ТЦК.

Львівський обласний ТЦК та СП нагадав, що блогерам та ЗМІ загрожують кримінальні справи за поширення фейків щодо мобілізації.

Львівський обласний ТЦК та СП також зауважив, що наразі виявлено, що деякі медіа діють упереджено або нехтують журналістськими стандартами.

Чи варті довіри ресурси, які публікують неперевірену інформацію з анонімних джерел, очорнюючи таким чином імідж Збройних Сил України, вирішувати, звичайно, аудиторії. Ми ж залишаємо за собою право звертатися до правоохоронних органів та судових інстанцій для виявлення справедливості

- попередили в ТЦК.

На запитання в коментарі під постом у Facebook, чи звернулися до суду, Львівський обласний ТЦК та СП відповів: "Наразі чекаємо на спростування від медіа".

ТЦК про конфлікт в Харкові: чоловік не показував документи та наїхав на військових26.10.24, 11:15 • 19516 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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