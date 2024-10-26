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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ТЦК опровергает информацию о задержании на Львовщине военного за взятку

ТЦК опровергает информацию о задержании на Львовщине военного за взятку

Киев  •  УНН

11:24 • 266 просмотра

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Львовский областной ТЦК и СП отрицает информацию о задержании начальника группы Сиховского РТЦК за получение взятки в 2 тыс. долларов. Ведомство называет это информационным вбросом и угрожает правовыми последствиями за распространение фейков.

Информация о задержании возле ТРЦ "Ашан" в Сокольниках начальника группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП Львова во время получения 2 тыс. долл. взятки не соответствует действительности. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Сообщается, что 25 октября администраторы страницы "Антикоррупционный мониторинг Львовщины" в Facebook распространили такой текст:

"В ТЦК взятки требуют даже у своих. Правоохранители задержали "на горячем" возле ТРЦ "Ашан" в Сокольниках начальника группы морально-психологического обеспечения Сиховского РТЦК и СП г.Львова во время получения 2 тыс.$ взятки. Чиновник требовал "вознаграждение" от военнослужащего ТЦК за непривлечение к ответственности и не перевод на службу на восток за пребывание на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. Задержание осуществили оперативниками УСР и СУ ГУНП во Львовской области, под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и при содействии управления военной службы правопорядка ВС Украины. Денежные средства изъяты. Следственные действия продолжаются".

Далее ряд региональных медиа, а также анонимные каналы в Телеграмм перепубликовали это сообщение в различных формулировках. Однако, не меняли обвинений в адрес военнослужащего Сиховского РТЦК и СП.

Заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности ни в каком виде. Это информационный вброс, направленный на формирование негативного имиджа военнослужащих Сиховского РТЦК и СП

- отмечают в ТЦК.

Львовский областной ТЦК и СП напомнил, что блогерам и СМИ грозят уголовные дела за распространение фейков по мобилизации.

Львовский областной ТЦК и СП также отметил, что сейчас выявлено, что некоторые медиа действуют предвзято или пренебрегают журналистскими стандартами.

Стоят ли доверия ресурсы, которые публикуют непроверенную информацию из анонимных источников, очерняя таким образом имидж Вооруженных Сил Украины, решать, конечно, аудитории. Мы же оставляем за собой право обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции для выявления справедливости

- предупредили в ТЦК.

На вопрос в комментарии под постом в Facebook, обратились ли в суд, Львовский областной ТЦК и СП ответил: "Сейчас ждем опровержения от медиа".

ТЦК о конфликте в Харькове: мужчина не показывал документы и наехал на военных26 октября 2024, 08:15 • 8798 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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