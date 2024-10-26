ТЦК о конфликте в Харькове: мужчина не показывал документы и наехал на военных

В Харькове 25 октября между работниками ТЦК и мужчиной возник конфликт. Военные заявляют, что гражданский находился за рулем и дерзко отказался предоставить свои военно-учетные документы для проверки и наехал на автомобиле на людей, травмировав трех военнослужащих. Об этом сообщает Харьковский ОТЦК и СП, передает УНН.

В Харькове совершено нападение на военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Нападавший, который совершил наезд автомобилем и травмировал военнослужащих, задержан правоохранителями. - Это лицо, которое злостно уклонялось от воинского учета

Отмечается, что 25 октября в городе Харьков во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, которая состояла из военнослужащих и правоохранителей.

Этот позорный криминальный поступок совершил гражданин, который находился за рулем и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав трех военнослужащих

Сообщается, что нападавшего на месте задержали правоохранители, продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказывается медицинская помощь.

В ТЦК отмечают, что правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации.

Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются враждебными и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и перекручивают действительность. Показательно, что российские информационные помойки оперативно использовали резонанс этого криминального события для дальнейшего продвижения своих нарративов. В частности, распространяется дезинформация о «перекрытии» или «блокировании» Харькова, что, как и обычно, не соответствует действительности