У Харкові працівники ТЦК застосували силу до "померлого" чоловіка
Київ • УНН
Омбудсман перевіряє інцидент із застосуванням спецзасобів працівниками ТЦК до чоловіка, якого помилково визнали померлим. На блокпосту чоловіка зупинили і нібито застосували газовий балончик та вдарили при спробі втечі.
В ЗМІ поширюється інформація що у Харкові, ймовірно, працівники ТЦК при перевірці документів застосували спецзасоби до чоловіка, який згідно з документами був визнаний померлим. Офіс Омбудсмана відправив запит до Харківського ТЦК та СП для з'ясування всіх обставин, повідомив у п'ятницю Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
У Харкові, ймовірно, працівники ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів застосували спецзасоби до чоловіка, який зазначає, що він помилково був визнаний померлим і в судовому порядку спростовує це
Він розповів, що представниця Офісу Омбудсмана у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.
Лубінець наголосив, що очікує на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження — притягнення винних до відповідальності.
Доповнення
За даними місцевих Telegram-каналів, на одному з блокпостів Харкова чоловіка зупинили для перевірки документів, втім забризкали йому балон в очі. Чоловік почав тікати від співробітників, його зупинили і вдарили. Поряд нібито стояла поліція.
Чоловіка суд нібито раніше помилково визнав загиблим після того, як він займався евакуацією людей у 2022-му році. Наразі він намагається оскаржити це рішення.
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