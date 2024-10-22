В одному з районних ТЦК Полтавщини чоловік вкоротив собі віку: що відомо
Київ • УНН
У ТЦК Полтавської області виявили тіло чоловіка без ознак насильства. Він відмовився проходити ВЛК та раніше був засуджений за ухилення від призову.
У Полтавській області в пункті збору військовозобов'язаних знайшли тіло чоловіка без слідів насилля. Про це повідомили в обласному ТЦК та СП 22 жовтня, передає УНН.
21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії
Як повідомляється, на пункт попереднього збору військовозобов'язаного доставила поліція, бо він перебував у розшуку.
У ТЦК вказали, що чоловік відмовився проходити ВЛК. Було складено акт відмови.
За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період)
Зазначається, що чоловік в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.
"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування", - додали в обласному ТЦК.
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