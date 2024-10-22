В одном из районных ТЦК Полтавщины мужчина покончил с собой: что известно

В Полтавской области в пункте сбора военнообязанных нашли тело мужчины без следов насилия. Об этом сообщили в областном ТЦК и СП 22 октября, передает УНН.

21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия - говорится в сообщении ТЦК в Facebook.

Как сообщается, на пункт предварительного сбора военнообязанного доставила полиция, потому что он находился в розыске.

В ТЦК указали, что мужчина отказался проходить ВЛК. Был составлен акт отказа.

По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины. (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период)

Отмечается, что мужчина в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года.

«Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование», - добавили в областном ТЦК.

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