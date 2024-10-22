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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ нашла у руководительницы Николаевской МСЭК более $450 тыс. и российский паспорт ее сына: что известно

СБУ нашла у руководительницы Николаевской МСЭК более $450 тыс. и российский паспорт ее сына: что известно

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22 октября 2024, 06:09  •  6318 просмотра

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Руководительницу Николаевской областной МСЭК разоблачили на коррупционных схемах для уклонистов. У нее найдено $450 тыс., драгоценности и обнаружен российский паспорт сына, на которого оформлены незадекларированные квартиры.

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов и нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов США и российский паспорт ее сына, пишет УНН.

Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в квартире ее сына - интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт

- сообщили в СБУ в соцсетях.

По имеющимся данным, молодой человек оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве рф в Одессе до начала полномасштабной войны.

Также, по данным СБУ, для сокрытия нелегальных доходов чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Кроме того, как указали в СБУ, установлено, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

На основании полученных материалов решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
nikolaevНиколаев
odessaОдесса