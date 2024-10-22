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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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СБУ знайшла у керівниці Миколаївської МСЕК понад $450 тис. і російський паспорт її сина: що відомо

Київ • УНН

 • 15332 перегляди

Керівницю Миколаївської обласної МСЕК викрито на корупційних схемах для ухилянтів. У неї вилучено $450 тис., коштовності та виявлено російський паспорт сина, на якого оформлено незадекларовані квартири.

СБУ знайшла у керівниці Миколаївської МСЕК понад $450 тис. і російський паспорт її сина: що відомо

Служба безпеки України повідомила, що викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів і знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів США і російський паспорт її сина, пише УНН.

Служба безпеки викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тис. доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, у якого СБУ виявила також російський паспорт

- повідомили у СБУ у соцмережах.

За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни.

Також, за даними СБУ, для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше ніж 2 млн грн.

Окрім того, як вказали у СБУ, встановлено, що у 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зеленський скликає РНБО через фальшиві інвалідності в МСЕК20.10.24, 21:41 • 29546 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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