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В Харькове работники ТЦК применили силу к "умершему" мужчине

В Харькове работники ТЦК применили силу к "умершему" мужчине

Киев  •  УНН

14:09 • 4864 просмотра

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Омбудсман проверяет инцидент с применением спецсредств работниками ТЦК к мужчине, которого ошибочно признали умершим. На блокпосту мужчину остановили и якобы применили газовый баллончик и ударили при попытке бегства.

В СМИ распространяется информация, что в Харькове, вероятно, работники ТЦК при проверке документов применили спецсредства к мужчине, который согласно документам был признан умершим. Офис Омбудсмана отправил запрос в Харьковский ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств, сообщил в пятницу Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

В Харькове, вероятно, работники ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов применили спецсредства к мужчине, который отмечает, что он ошибочно был признан умершим и в судебном порядке опровергает это

- написал Лубинец. 

Он рассказал, что представитель Офиса Омбудсмана в Харьковской области Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Лубинец отметил, что ожидает беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения - привлечение виновных к ответственности.

Дополнение

По данным местных Telegram-каналов, на одном из блокпостов Харькова мужчину остановили для проверки документов, впрочем забрызгали ему баллон в глаза. Мужчина начал убегать от сотрудников, его остановили и ударили. Рядом якобы стояла полиция.

Мужчину суд якобы ранее ошибочно признал погибшим после того, как он занимался эвакуацией людей в 2022-м году. Сейчас он пытается обжаловать это решение.

В одном из районных ТЦК Полтавщины мужчина покончил с собой: что известно22 октября 2024, 08:27 • 12924 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
verkhovna-radaВерховная Рада
kharkivХарьков