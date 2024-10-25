В Харькове работники ТЦК применили силу к "умершему" мужчине
Киев • УНН
Омбудсман проверяет инцидент с применением спецсредств работниками ТЦК к мужчине, которого ошибочно признали умершим. На блокпосту мужчину остановили и якобы применили газовый баллончик и ударили при попытке бегства.
В СМИ распространяется информация, что в Харькове, вероятно, работники ТЦК при проверке документов применили спецсредства к мужчине, который согласно документам был признан умершим. Офис Омбудсмана отправил запрос в Харьковский ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств, сообщил в пятницу Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
В Харькове, вероятно, работники ТЦК и СП при проверке военно-учетных документов применили спецсредства к мужчине, который отмечает, что он ошибочно был признан умершим и в судебном порядке опровергает это
Он рассказал, что представитель Офиса Омбудсмана в Харьковской области Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.
Лубинец отметил, что ожидает беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения - привлечение виновных к ответственности.
Дополнение
По данным местных Telegram-каналов, на одном из блокпостов Харькова мужчину остановили для проверки документов, впрочем забрызгали ему баллон в глаза. Мужчина начал убегать от сотрудников, его остановили и ударили. Рядом якобы стояла полиция.
Мужчину суд якобы ранее ошибочно признал погибшим после того, как он занимался эвакуацией людей в 2022-м году. Сейчас он пытается обжаловать это решение.
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