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ТЦК про конфлікт в Харкові: чоловік не показував документи та наїхав на військових

Київ • УНН

 • 19516 перегляди

У Харкові водій відмовився показати військово-облікові документи та наїхав автомобілем на трьох військовослужбовців ТЦК. Правопорушника затримано, постраждалим надається медична допомога.

ТЦК про конфлікт в Харкові: чоловік не показував документи та наїхав на військових

У Харкові 25 жовтня між працівниками ТЦК та чоловіком виник конфлікт. Військові заявляють, що цивільний перебував за кермом та зухвало відмовився надати свої військово-облікові документи для перевірки та наїхав на автомобілі на людей, травмувавши трьох військовослужбовців. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП, передає УНН.

У Харкові здійснено напад на військовослужбовців Збройних Сил України. Нападника, який здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців, затримано правоохоронцями. – Це особа, яка злісно ухилялась від військового обліку

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 25 жовтня у місті Харків під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців

- заявляють в ТЦК.

Повідомляється, що нападника на місці затримали правоохоронці, тривають відповідні процесуальні дії.

Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надається медична допомога.

В ТЦК зазначають, що правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації.

Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність. Показово, що російські інформаційні помийки оперативно використали резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів. Зокрема, поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності

- наголосили в ТЦК.

Контекст

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що в ЗМІ поширюється інформація що у Харкові, ймовірно, працівники ТЦК при перевірці документів застосували спецзасоби до чоловіка, який згідно з документами був визнаний померлим. Офіс Омбудсмана відправив запит до Харківського ТЦК та СП для з'ясування всіх обставин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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