После смерти мужчины в Звягильском ТЦК, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады будут требовать от командования ВСУ сменить руководство заведения. Об этом заявила член ВСК народная избранница Юлия Яцик, пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По словам Яцик, решение принято по результатам заседания Парламентской ВСК, которая в частности рассматривает инцидент, связанный со смертью 32-летнего Сергея Ковальчука из города Барановки на Житомирщине.

Мы будем требовать от главнокомандующего и командования Сухопутных войск смены руководства этого ТЦК потому, что этот руководитель не справился со своими должностными обязанностями и не смог организовать работу своего коллектива, своих подчиненных в рамках закона - заявила народный депутат.

Она рассказала, что на заседании комиссии представитель Звягельского районного ТЦК и СП заявил, что Сергей Ковальчук во время задержания в городе Барановке был в состоянии алкогольного опьянения и якобы самостоятельно попросился остаться в ТЦК.

В то же время комиссия озвучила результаты наркологической экспертизы, согласно которым алкоголя в крови умершего не обнаружено.

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Кроме того, в районном ТЦК и СП заявляли о якобы эпилептическом припадке. Впрочем, Яцик подчеркивает, что ни врачи, ни родственники умершего не подтвердили наличие эпилепсии.

В свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти стали множественные черепно-мозговые травмы головы со смещением костей черепа, и это стало причиной смерти. Ни о том, что когда – то этот погибший болел эпилепсией, что у него когда-то раньше были такие случаи, - ничего об этом нам неизвестно. Родственники погибшего также утверждают, что такого диагноза у него никогда не было. В том числе подтверждения заключения врача о причине смерти нет даже каких-то других признаков, которые бы могли свидетельствовать о наличии у него эпилепсии, также не было. Поэтому мы отвергаем это - подчеркнула Юлия Яцик.

По ее словам, командование Сухопутных войск ВСУ назначило свою служебную проверку, кроме того, есть уголовное дело в Нацполиции по факту наступления смерти. В рамках этих дел было назначено комплексную судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить причину смерти мужчины.

Яцик отметила, что временная следственная комиссия не может вмешиваться в ход расследования, впрочем ВСК будут держать это дело на контроле.

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У нас более 3200 жалоб уже рассмотрены по состоянию на сегодня. Инцидент этот-не единственный. Более 56 заявлений мы рассмотрели на прошлом заседании Временной следственной комиссии. Планируем еще заседания отдельные по отдельным областям, и по отдельным конкретным нарушениям, и в том числе будем вызывать ВЛК по поводу предоставления выводов о пригодности лица, когда у него вообще нет оснований для мобилизации - подытожила народная избранница.

Напомним

В Житомирской области военнообязанный скончался в больнице от травм, полученных во время эпилептического приступа, который произошел утром следующего дня после того, как его доставляли в ТЦК для прохождения ВЛК.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, который умер в результате эпилептического нападения на следующий день после посещения РТЦК и СП Житомирской области.