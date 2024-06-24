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Смерть чоловіка у ТЦК на Житомирщині: комісія ВР вимагатиме звільнити керівництво військкомату

Київ • УНН

 • 21762 перегляди

На засіданні тимчасової-слідчої комісії представник Звягільського районного ТЦК та СП заявив, що чоловік під час затримання був у стані алкогольного сп’яніння та нібито самостійно попросився залишитись у ТЦК. А втім, результати наркологічної експертизи свідчать, що алкоголю у крові померлого не виявлено.

Смерть чоловіка у ТЦК на Житомирщині: комісія ВР вимагатиме звільнити керівництво військкомату

Після смерті чоловіка у Звягільському ТЦК, члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вимагатимуть від командування ЗСУ змінити керівництво закладу. Про це заявила членкиня ТСК народна обраниця Юлія Яцик, пише Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі 

За словами Яцик, рішення ухвалене за результатами засідання парламентської ТСК, яка зокрема розглядає інцидент, пов’язаний із смертю 32-річного Сергія Ковальчука з міста Баранівки на Житомирщині.

Ми будемо вимагати від Головнокомандувача і командування Сухопутних військ зміни керівництва цього ТЦК тому, що цей керівник не впорався зі своїми посадовими обов’язками і не зміг організувати роботу свого колективу, своїх підлеглих в рамках закону

- заявила народна депутатка. 

Вона розповіла, що на засіданні комісії представник Звягельського районного ТЦК та СП заявив, що Сергій Ковальчук під час затримання у місті Баранівці був у стані алкогольного сп’яніння та нібито самостійно попросився залишитись у ТЦК.

Водночас комісія озвучила результати наркологічної експертизи, згідно з якими алкоголю у крові померлого не виявлено.

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Окрім того, у районному ТЦК та СП заявляли про нібито епілептичний напад. А втім, Яцик наголошує, що ані лікарі, ані родичі померлого не підтвердили наявність епілепсії.

У свідоцтві про смерть зазначено, що причиною смерті стали множині черепно-мозкові травми голови зі зміщенням кісток черепа, і це стало причиною смерті. Ані про те, що колись цей загиблий хворів на епілепсію, що у нього колись раніше були такі випадки, – нічого про це нам невідомо. Родичі загиблого також стверджують, що такого діагнозу у нього ніколи не було. В тому числі підтвердження висновку лікаря про причину смерті немає навіть якихось інших ознак, які б могли свідчити про наявність у нього епілепсії, також не було. Тому ми це відкидаємо

- підкреслила Юлія Яцик.

За її словами, командування Сухопутних військ ЗСУ призначило свою службову перевірку, крім того, є кримінальна справа в Нацполіції за фактом настання смерті. В рамках цих справ було призначено комплексну судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті чоловіка.

Яцик зауважила, що тимчасова слідча комісія не може втручатися у хід розслідування, втім ТСК триматимуть цю справу на контролі.

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У нас понад 3200 скарг вже розглянуто станом на сьогодні. Інцидент цей – не єдиний. Понад 56 заяв ми розглянули на минулому засіданні тимчасової слідчої комісії. Плануємо ще засідання окремі по окремих областях, і по окремих конкретних порушеннях, і в тому числі будемо викликати ВЛК з приводу надання висновків про придатність особи, коли в неї взагалі немає підстав для мобілізації

- підсумувала народна обраниця. 

Нагадаємо

У Житомирській області військовозобов'язаний помер у лікарні від травм, отриманих під час епілептичного нападу, який стався вранці наступного дня після того, як його доправляли до ТЦК для проходження ВЛК.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов’язаного, який помер внаслідок епілептичного нападу на наступний день після відвідування РТЦК та СП Житомирської області.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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