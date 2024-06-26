Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Страсбурге, где он находится с визитом на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, прокомментировал УНН конфликтные ситуации, возникающие между представителями ТЦК и военнообязанными. По словам Лубинца, они проверяют обращения граждан, но часто оказывается, что "истории вырваны из контекста".

Омбудсмен сообщил, что обращения по поводу действий ТЦК и СП поступают довольно часто.

"Мы реагируем на все публичные и непубличные кейсы и не всегда я нахожу в действиях работников ТЦК превышение их полномочий", - сказал Лубинец.

По его мнению, действующее законодательство четко определяет порядок действий и полномочия представителей ТЦК.

На Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК: ему грозит до 5 лет заключения

"Работники ТЦК и СП вместе с работниками Национальной полиции, проверяют документы, именно представители Нацполиции имеют право проверять документы, если у гражданина, который является военнообязанным не обновлены данные, могут работники полиции предлагать доставить в помещения ТЦК и СП и против верификации. Физическое задержание представителями ТЦК и СП, на мой взгляд, это нарушение.

Смерть мужчины в ТЦК на Житомирщине: комиссия ВР потребует уволить руководство военкомата

По подобным случаям, у нас есть обращения. Моя миссия - это защищать права граждан Украины. С другой стороны, я постоянно говорю, что как только гражданин Украины вспоминает, что в Конституции Украины, у него есть права (и это правильно), но не нужно забывать, что у него есть и обязанности", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что при проверке действий представителей госорганов дается оценка и действиям гражданина.

Во Львове между представителями ТЦК и прохожим произошел конфликт: в центре комплектования уверяют, что не избивали мужчину

"Нельзя с начала не выполнять законные действия, например, представителей Нацполиции, а потом говорить, что они нарушили права. Очень часто, публичные истории вырваны из контекста", - добавил омбудсмен, отметив, что реагирует на каждое обращение относительно действий представителей ТЦК.

Также он рассказал алгоритм действий при проверке конфликтных ситуаций с ТЦК.

В Луцке на сотрудников ТЦК напали с газовым баллончиком: что известно

"Мы выезжаем на место, алгоритм у нас быстрый: выезд на место, общение со сторонами конфликта, как с гражданами так и представителями ТК и СП и Нацполиции, после того я предоставляю юридическую экспертную оценку, что на самом деле произошло. Если я увижу в действиях органов власти нарушения - я открываю производство и требую немедленной реакции. Это дисциплинарное производство или даже открытие уголовных производств, и такие случаи у нас есть и они не единичны", - рассказал Уполномоченный.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ГБР, ВСП, Нацпол и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта в Одессе среди которых ТЦК и СП и медиками. Также Омбудсман призвал должностных лиц ТЦК и СП при исполнении своих обязанностей неукоснительно соблюдать нормы Конституции и законодательства Украины.