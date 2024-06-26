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Омбудсмен щодо конфліктів між громадянами та ТЦК: часто публічні історії вирвані з контексту

Київ • УНН

 • 86267 перегляди

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокоментував конфлікти між представниками ТЦК та військовозобов'язаними, зазначивши, що звернення часто вириваються з контексту.

Омбудсмен щодо конфліктів між громадянами та ТЦК: часто публічні історії вирвані з контексту

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Страсбурзі, де він перебуває з візитом на засіданні Парламентській асамблеї Ради Європи, прокоментував УНН конфліктні ситуації, що виникають між представниками ТЦК та військовозобов’язаними. За словами Лубінця, вони перевіряють звернення громадян, але часто виявляється, що "історії вирвані з контексту".

Омбудсмен повідомив, що звернення з приводу дій ТЦК та СП надходять доволі часто.

"Ми реагуємо на всі публічні та непублічні кейси і не завжди я знаходжу у діях працівників ТЦК, перевищення їхніх повноважень", - сказав Лубінець.

На його думку, чинне законодавство чітко визначає порядок дій та повноваження представників ТЦК.

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"Працівники ТЦК та СП разом з працівниками Національної поліції, перевіряють документи, саме представники Нацполіції мають право перевіряти документи, якщо у громадянина, який є військовозобов’язаний не оновлені дані, можуть працівники поліції пропонувати доставити до приміщень ТЦК та СП та проти верифікацію. Фізичне затримання представниками ТЦК та СП, на мій погляд, це порушення.

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По подібних випадках, у нас є звернення. Моя місія – це захищати права громадян України. З іншого боку, я постійно кажу, що як тільки громадянин України згадує, що в Конституції України, у нього є права (і це правильно), але не потрібно забувати, що в нього є і обов’язки", - наголосив Лубінець.

Він додав, що при перевірці дій представників держ органів надається оцінка і діям громадянина.

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"Не можна з початку не виконувати законні дії, наприклад, представників Нацполіції, а потім казати, що вони порушили права. Дуже часто, публічні історії вирвані з контексту", - додав омбудсмен, зауваживши, що реагує на кожне звернення щодо дій представників ТЦК.

Також він розповів алгоритм дій при перевірці конфліктних ситуацій з ТЦК.

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"Ми виїжджаємо на місце, алгоритм у нас швидкий: виїзд на місце, спілкування зі сторонами конфлікту, як з громадянами так і представниками ТК та СП і Нацполіції, після того я надаю юридичну експертну оцінку, що насправді відбулося. Якщо я побачу в діях органів влади порушення – я відкриваю провадження та вимагаю негайної реакції. Це дисциплінарне провадження або навіть відкриття кримінальних проваджень, і такі випадки у нас є і вони не поодинокі", - розповів Уповноважений.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одесі серед яких ТЦК та СП і медиками. Також Омбудсман закликав посадових осіб ТЦК та СП під час виконання своїх обов’язків неухильно дотримуватися норм Конституції та законодавства України.  

Алла Тулинська

Алла Тулинська

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