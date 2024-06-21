У Луцьку на співробітників ТЦК напали з газовим балончиком: що відомо
Київ • УНН
У Луцьку напали з газовим балончиком на співробітників ТЦК.
Вранці 21 червня у Луцьку на співробітників ТЦК та СП напали з газовим балончиком. Особи нападників вже встановлені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Захід".
Сьогодні вранці військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП
Там вказали, що особи, які кидались на діючих військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання.
В Одесі водій прокатав працівників ТЦК на капоті автівки20.06.24, 22:19 • 20655 переглядiв