В Одесі водій прокатав працівників ТЦК на капоті автівки
Київ • УНН
В Одесі водій агресивно наїхав на співробітників торгового центру на капоті автомобіля, поранивши двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один з яких отримав травму голови, а водій був оголошений в розшук.
В Одесі водій прокатав працівників ТЦК на капоті автівки. Інцидент стався 20 червня в Приморському районі міста, відео з ним опублікувала низка телеграм-каналів. В обласному ТЦК та СП відреагували на ситуацію. Там повідомили, що це сталося на блокпосту, постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення. Один з них отримав травму голови, передає УНН.
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За їхніми даними, інцидент стався на одному з блокпостів. Постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення громадян. Один з них отримав травму голови.
20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення
Водія автівки поліція оголосила в розшук.
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