В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте автомобиля
Киев • УНН
В Одессе водитель агрессивно наехал на сотрудников торгового центра на капоте автомобиля, ранив двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из которых получил травму головы, а водитель был объявлен в розыск.
В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте машины. Инцидент произошел 20 июня в Приморском районе города, видео с ним опубликовал ряд телеграмм-каналов. В областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию. Там сообщили, что это произошло на блокпосту, пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения гражданского населения. Один из них получил травму головы, передает УНН.
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По их данным, инцидент произошел на одном из блокпостов. Пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения граждан. один из них получил травму головы.
20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения гражданского населения
Водителя автомобиля полиция объявила в розыск.
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