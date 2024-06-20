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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте автомобиля

В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте автомобиля

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 19:19  •  2441 просмотра

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В Одессе водитель агрессивно наехал на сотрудников торгового центра на капоте автомобиля, ранив двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из которых получил травму головы, а водитель был объявлен в розыск.

В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте машины. Инцидент произошел 20 июня в Приморском районе города, видео с ним опубликовал ряд телеграмм-каналов. В областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию. Там сообщили, что это произошло на блокпосту, пострадали двое  военнослужащих, которые выполняли оповещения гражданского населения. Один из них получил травму головы, передает УНН.

детали

По их данным, инцидент произошел на одном из блокпостов. Пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения граждан. один из них получил травму головы.

20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения гражданского населения

 указано в сообщении.

Водителя автомобиля полиция объявила в розыск.

На Тернопольщине пассажиры автобуса блокировали трассу из-за того, что водителя забрали представители ТЦК: что известно20 июня 2024, 12:50 • 9002 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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