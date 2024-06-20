В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте автомобиля

В Одессе водитель прокатил работников ТЦК на капоте машины. Инцидент произошел 20 июня в Приморском районе города, видео с ним опубликовал ряд телеграмм-каналов. В областном ТЦК и СП отреагировали на ситуацию. Там сообщили, что это произошло на блокпосту, пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения гражданского населения. Один из них получил травму головы, передает УНН.

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По их данным, инцидент произошел на одном из блокпостов. Пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения граждан. один из них получил травму головы.

20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещения гражданского населения указано в сообщении.

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