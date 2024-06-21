Утром 21 июня в Луцке на сотрудников ТЦК и СП напали с газовым баллончиком. Личности нападавших уже установлены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Запад".

Сегодня утром военнослужащих, принимавших участие в АТО, а во время полномасштабного вторжения уничтожали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области, прямо на окраинах Луцка запшикали газовым баллончиком. После долгой реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий РТЦК и СП - рассказали в оперативном командовании "Запад".

Там указали, что лица, которые бросались на действующих военных уже установлены и понесут жестокое наказание.

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