У Львові між представниками ТЦК та перехожим стався конфлікт: в Центрі комплектування запевняють, що не били чоловіка

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2938 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63082 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151685 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 146652 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122716 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132944 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84992 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93140 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98748 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89685 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20879 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44084 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17315 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23127 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11520 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 146661 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221505 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371424 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307321 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 962 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11566 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31088 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27958 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122718 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Львові між представниками ТЦК та перехожим стався конфлікт: в Центрі комплектування запевняють, що не били чоловіка

Київ • УНН

 • 11668 перегляди

В соцмережі з'явилося відео, на якому ТЦК нібито силою погрузили чоловіка в бус і били дверима по ногах. За даними Львівського ТЦК , чоловік ухилявся від мобілізації. Однак його не били.

У Львові між представниками ТЦК та перехожим стався конфлікт: в Центрі комплектування запевняють, що не били чоловіка

В мережі шириться  відео конфлікту у Львові представників ТЦК і з перехожим, на якому нібито чоловіка погрузили в бус силою та били. В офіційній заяві Львівського обласного ТЦК та СП прокоментували ситуацію і заявили, що представники ТЦК не били людину. Про це повідомляє УНН

В соцмережі з'явилося відео, на якому ТЦК нібито силою погрузили чоловіка в бус на Високому Замку. Як пишуть місцеві ЗМІ,  людину буцімто били дверима по ногах. 

В Львівському обласному ТЦК та СП  пояснили, що виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Вони зупинили громадянина призовного віку і запитали про військово-облікові документи. 

Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку.

У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. 

Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно

- йдеться у заяві.

Як заявили в обласному ТЦК,  військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили.

У Луцьку на співробітників ТЦК напали з газовим балончиком: що відомо21.06.24, 12:48 • 16548 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76