У Львові між представниками ТЦК та перехожим стався конфлікт: в Центрі комплектування запевняють, що не били чоловіка

В мережі шириться відео конфлікту у Львові представників ТЦК і з перехожим, на якому нібито чоловіка погрузили в бус силою та били. В офіційній заяві Львівського обласного ТЦК та СП прокоментували ситуацію і заявили, що представники ТЦК не били людину. Про це повідомляє УНН.

В соцмережі з'явилося відео, на якому ТЦК нібито силою погрузили чоловіка в бус на Високому Замку. Як пишуть місцеві ЗМІ, людину буцімто били дверима по ногах.

В Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Вони зупинили громадянина призовного віку і запитали про військово-облікові документи.

Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку.

У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону.

Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно