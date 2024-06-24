В сети распространяется видео конфликта во Львове представителей ТЦК и с прохожим, на котором якобы мужчину погрузили в бус силой и били. В официальном заявлении Львовского областного ТЦК и СП прокомментировали ситуацию и заявили, что представители ТЦК не избивали человека. Об этом сообщает УНН.

В соцсети появилось видео, на котором ТЦК якобы силой погрузили мужчину в бус на высоком замке. Как пишут местные СМИ, человека якобы били дверью по ногам.

Во Львовском областном ТЦК и СП пояснили, что выполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице Замковая во Львове. Они остановили гражданина призывного возраста и спросили о военно-учетных документах.

После того, как он предоставил их, военнослужащие обнаружили, что последний раз гражданин появлялся в военкомат 9 лет назад. Поэтому мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку.

В это время мимо проходила женщина. Увидев машину и мужчин в форме, она начала снимать их на камеру телефона.

Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт. Подчеркиваем, военнослужащие не били человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая инцидент снимала на видео, мужчина вел себя неадекватно - говорится в заявлении.

Как заявили в областном ТЦК, военнообязанному гражданину выписали повестку, после чего отпустили.

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